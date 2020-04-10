رابطة الدوري الفرنسي تحدد موعدا أوليا لانطلاق الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، الـ23 من أغسطس المقبل، موعدا تأمل فيه ببدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي اجتماعها اليوم، حددت الرابطة تاريخ 23 أغسطس كموعد أولي لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "الليغ 1"، بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "الليغ 2".

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ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أغلب دوريات العالم المعلقة حاليا حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب