إصابة نجم "الأسود الثلاثة" السابق بفيروس كورونا

أعلن نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة مدافعه الدولي السابق نورمان هانتر بفيروس كورونا المستجد.

وقال ليدز يونايتد في بيان: "بوسعنا التأكيد أن أسطورة نادي ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا نورمان هانتر يعالج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لنذكر الجمهور ووسائل الإعلام بضرورة احترام خصوصية نورمان وأسرته ومنحهم المساحة المطلوبة خلال هذه الأوقات الصعبة".

📰 Club Statement: Norman Hunter#KeepFightingNorman — Leeds United (@LUFC) April 10, 2020

ولعب هانتر البالغ 76 عاما مع ليدز 726 مباراة خلال 15 عاما، فاز خلالها بلقبين للدوري الإنجليزي وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 والتي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر أيضا ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" الفائز بكأس العالم 1966 كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في العام في 1974.

المصدر: رويترز