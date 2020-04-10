لاعب هندي يعتمد على روبوت أثناء الحظر الصحي
في ظل إجراءات العزل التام ومنع الاختلاط بسبب تفشي فيروس كورونا، يقول لاعب تنس الطاولة الهندي الشهير جي ساثيان، إنه يتدرب حاليا مع روبوت من أجل الحفاظ على لياقته ومستوى أدائه.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن ساثيان البالغ 27 عاما قوله الجمعة: "الروبوت يساعدني على الحركة في كل يوم وأمارس اللعبة أمامه لمدة ساعة ونصف تقريبا".
وأضاف اللاعب المصنف 31 عالميا: "وفي ظل عدم توفر زملاء التدريب فإنها أفضل طريقة للحفاظ على تواجدي في أجواء اللعبة".
ويمكن للروبوت إطلاق الكرة بسرعات مختلفة ما يصل إلى 120 كرة في الدقيقة وباتجاهات مختلفة بصورة تفوق قدرة البشر في هذه الجوانب.
وقال اللاعب الهندي عن هذه المزايا: "قدراتي في سرعة الحركة وفي تلقي الكرات تحسنت كثيرا بعد اللعب أمام الروبوت".
Articles in @the_hindu , @timesofindia & @mid_day today !!#hometrainingwithRobot@RamanTTHPC2000@KirenRijiju@Media_SAI@GoSportsVoices@baselineventure@BUTTERFLY_JAPANpic.twitter.com/c9fNkRCKs3— Sathiyan Gnanasekaran (@sathiyantt) April 10, 2020
وعلق الاتحاد الدولي لتنس الطاولة جميع منافسات اللعبة حول العالم حتى 30 يونيو بسبب العدوى، في حين تأثرت البرامج اليومية للرياضيين مثل ساثيان بسبب الإجراءات التي تطبقها السلطات الهندية لاحتواء انتشار الفيروس على مستوى البلاد.
المصدر: "رويترز"