مايويذر يعود لحلبات الملاكمة على طريقة كورونا

لم يخسر فلويد مايويذر أي نزال خلال مسيرته الحافلة، ويأمل الملاكم الأمريكي بالحفاظ على هذا السجل الرائع في العالم الافتراضي بعد أن وافق على أن يمثله "شبيه رقمي" أمام أساطير الرياضة.

ويسمح هذا المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه الخميس بين مايويذر ومنصة البث "فوبو تي.في" وشركة الترفيه الافتراضية "فيسبنك" بإقامة مجموعة من أعظم النزالات على مر العصور لم تكن لتتحقق في العالم الحقيقي.

وقال ممثلو الأطراف الثلاثة في بيان: "ستكون النزالات الافتراضية التي لا سابق لها حصرية لمنصة البث فوبو تي.في، وشركائها من شركات الدفع مقابل المشاهدة والتي سيتم الإعلان عنهم قريبا".

وستعمل شركة "فيسبنك" مع مايويذر لتطوير نسخة رقمية من الملاكم وتتوقع التوصل لاتفاقيات مماثلة مع ملاكمين بارزين آخرين خلال الأسابيع المقبلة.

Floyd Mayweather Siap Beraksi di Ring Tinju Virtual https://t.co/KXXxhzWfXu — KompasBola (@KompasBola) April 10, 2020

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واشتهر مايويذر البالغ 43 عاما، والذي خاض 50 نزالا دون هزيمة، بمهاراته الدفاعية وتحركاته الرائعة بالقدمين ومراوغة اللكمات برأسه ما يجعله هدفا صعب المنال حتى أمام أفضل الملاكمين في العالم.

وكان آخر نزال في مسيرته الاحترافية في أغسطس 2017 بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة على الإيرلندي كونور مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة.

وفرض فيروس كورونا المتفشي في العالم إلغاء وتعليق معظم الأنشطة الرياضية، ما دفع العديد من الشركات والرياضيين للجوء إلى العالم الافتراضي وخوض نزالات ومباريات رقمية سواء في كرة القدم أو التنس وسباقات السرعة.

المصدر: "رويترز"