900 بطولة مؤجلة والاتحاد الدولي للتنس يجبر موظفيه على الإجازة

قال الاتحاد الدولي للتنس إن إجمالي 900 بطولة تأجلت في جميع مستوياته حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلن عن منح نصف عدد العاملين إجازة إجبارية.

وأضاف في بيان أنه بدأ تطبيق جملة من الإجراءات "للحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسة والرياضة على المدى الطويل".

وقال الاتحاد الدولي إن رئيسه ديفيد هاجرتي وافق طواعية على خفض راتبه بنسبة 30 % حتى نهاية العام.

وذكر هاجرتي، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي: "الوضع الذي نواجهه يمثل تحديا هائلا لمؤسستنا ورياضتنا".

The ITF said it was furloughing half its staff due to the novel coronavirus pandemic | #CoronavirusOutbreakhttps://t.co/hAo8kliNZi — India Today Sports (@ITGDsports) April 10, 2020

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وتابع: "هدفنا ضمان النمو طويل الأمد لرياضتنا واستدامتها بالتعاون مع الدول الأعضاء وعددها 210 ولذا نتخذ قرارات صعبة على المدى القصير حتى تستمر رسالتنا في تقديم التنس للأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم".

وقال الاتحاد الدولي للتنس ومقره لندن، إنه وضع نصف عدد عامليه ضمن خطة الحكومة البريطانية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا.

وبموجب الخطة يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 % من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3085 دولارا).

المصدر: "رويترز"