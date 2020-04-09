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شاهد.. الروسية يفيموفا "تسبح في الهواء" (فيديو)

الرياضة

شاهد.. الروسية يفيموفا
Yuliya Efimova/instagram
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نشرت السباحة الروسية يوليا يفيموفا البالغة 28 عاما عبر حسابها في "إنستغرام"، فيديو لتمارين يستطيع السباحون القيام بها في الحجر المنزلي للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتظهر في الفيديو يفيموفا وهي تؤدي العديد من التمارين الرياضية الخاصة بالسباحة والتي يستطيع السباحون القيام بها في منازلهم في فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى لإغلاق المنشآت الرياضية وأحواض السباحة والملاعب في أغلب دول العالم. 

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وأجمعت العديد من تعليقات المتابعين على الفيديو بأنه: "في زمن كورونا ظهر نوع جديد من السباحة، في الهواء هذه المرة وليس في الماء".

ودائما ما تشارك يفيموفا متابعيها عبر "إنستغرام" البالغ عددهم أكثر من 170 ألف متابع، صورها وفيديوهاتها خلال نشاطاتها ورحلاتها ومسابقاتها الرياضية.

ويفيموفا هي أكثر سباحة روسية إحرازا للميداليات في بطولات العالم للسباحة في تاريخ روسيا، برصيد 17 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية و7 فضية و4 برونزية.

وفي بطولة العالم الأخيرة للسباحة العام الماضي، صعدت يفيموفا إلى منصة التتويج في جميع أنواع مسابقة الصدر، حيث حصدت الميدالية الذهبية في مسافة 200 متر والفضية في مسافة 100 متر والبرونزية في مسافة 50 متر.

المصدر: matchtv.ru

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