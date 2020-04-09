رئيس Brave البحريني ينتقد UFC على سعيها لإقامة نزالات في ظرف الجائحة

أعرب رئيس اتحاد Brave CF للفنون القتالية البحريني محمد شاهد، عن استيائه من قرار رئيس UFC دانا وايت إقامة حدث المنظمة رقم 249 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شاهد: "واجبنا كممثلي رياضة MMA هو المضي قدما بدون الإضرار بأحد. إنها قضية عامة ولا يمكننا أن نظهر للعالم كله أننا غير مهتمين بها".

وأضاف: "لا يجوز أن تكون الأولوية لكسب المال. ولكن إذا كان الأول على رأس أولوياتك فهذا يعني أنك لن تنمو ولن تطور الرياضة".

يذكر أن منظمة Brave CF تأسست عام 2016، وقد أقامت خلال هذه الفترة 34 حدثا في 19 دولة مختلفة.

المصدر: RT