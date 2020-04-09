زوجة نجم المنتخب المصري تشن هجوما قاسيا على مفبرك صورة تخصها (صورة)

نفت إيمان عادل زوجة محمود علاء مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم، علاقتها بـ"الستوري" التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت لحسابها الرسمي في "إنستغرام".

"الستوري" المتداولة والمنسوبة لزوجة محمود علاء كتب فيها: "بالنسبة للناس اللي بتسألني عن محمود هو مجددش ومش هيجدد إلا لما يتقدر ماديا".

ونفت زوجة اللاعب أي علاقة لها "بالستوري" المتداولة، وقالت أنها مزيفة وأن الصفحة التي نشرتها ليست صفحتها الرسمية.

كما هاجمت زوجة علاء صاحب الصفحة المزيفة الذي ينتحل شخصيتها بكلمات قاسية، عندما أعادت نشر "الستوري" المثيرة للجدل عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام" وأرفقتها بالقول:

"طيب بالمناسبة الفلاح التافه اللي مفبرك الصورة وبيقول إني نزلت الستوري دي مخدتش بالك من صورة البروفايل يا أعمى ولا فاتتك دي ياريت لما تيجي تفبرك تعملها صح وتشغل مخك ماتبقاش فلاح وغبي كمان ده غير إنك قرد فاشل في الفوتوشوب أصلا".

يذكر أن مسؤولي الزمالك أكدوا منذ أيام تجديد عقد محمود علاء مع "القلعة البيضاء".

المصدر: zamalektoday.com