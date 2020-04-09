رابطة الدوري البلجيكي تؤجل البت بقرار إنهاء الموسم الكروي

قررت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية، تأجيل البت بقرار انهاء الموسم الحالي في وقت مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التأجيل لمدة تسعة أيام تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الذي هدد بحرمان الأندية البلجيكية بفقدان مقاعدها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسم 2020-2021، بعد إلغائها للدوري المحلي قبل الأوان.

وأوصى المجلس الإداري لرابطة الدوري البلجيكي في 25 مارس بانهاء الموسم و"قبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي"، في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسميا في 15 نيسان الجاري.

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De Algemene Vergadering van de Pro League zal plaatsvinden op vrijdag 24 april.



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L’Assemblée Générale de la Pro League aura lieu le 24 avril. pic.twitter.com/KoE2N0SYai — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) April 9, 2020

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وقالت الرابطة في بيان اليوم الخميس أنه "بعد التوصية الصادرة عن مجلس الإدارة في 25 مارس، وللتواصل مع جميع الأندية حول الأزمة الصحية وما بعدها، ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 24 نيسان"، أي تم تأجيلها تسعة أيام مقارنة بالموعد الذي كان محددا سابقا.

ولم تحدد أسباب التأجيل، لكن من المرجح أن يعود ذلك الى المفاوضات الجارية بين الاتحادين البلجيكي والأوروبي.

ويجب تقديم اقتراح رابطة الدوري البلجيكي إلى اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي في تاريخ لم يحدد بعد، مع حجج داعمة لتجنب حرمان الأندية البلجيكية من المشاركة الموسم المقبل في المسابقات الأوروبية.

المصدر: أ ف ب