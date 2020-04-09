خطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستئناف الموسم

بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بوضع ارشادات طبية قبل استئناف محتمل لدوري الدرجة الأولى المتوقف منذ التاسع من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الإيطالي إن لجنته الطبية عقدت مؤتمرا عبر الفيديو الأربعاء "لتقييم الأمور، ووضع خطة عمل لكرة القدم حال السماح باستئناف النشاط الرياضي".

وكان الدوري قطع حوالي ثلثي مشواره هذا الموسم قبل أن يتم تعليق المسابقات.

ويرغب الاتحاد الإيطالي للعبة في استكمال الموسم لتقليل الأضرار المالية.

وقال إنه على استعداد لتمديد اللعب حتى سبتمبر أو أكتوبر إذا دعت الضرورة.

Italian federation begins readying plans for Serie A returnhttps://t.co/iO8ioF5UMa — ESPN India (@ESPNIndia) April 9, 2020

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وهناك عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بين المصابين بالفيروس.

وقال جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "في حال حصولنا على الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات يجب أن تكون أسرة كرة القدم على أهبة الاستعداد".

وتابع: "بالنظر إلى الدور الذي تلعبه كرة القدم في المجتمع الإيطالي أرى أنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة للبلد بأكمله".

وقال إن الخطة تشمل نوعية الاختبارات التي يجب أن يخضع لها اللاعبون الذين أصيبوا بالفيروس مع "الاهتمام بشكل خاص بفحوص الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية".

وأودت الجائحة بحياة 17127 شخصا في إيطاليا، وهو أعلى رقم وفيات من الفيروس في دولة واحدة على مستوى العالم، وتأكدت إصابة 135586 شخصا منذ بدء التفشي يوم 21 فبراير.

المصدر: "رويترز"