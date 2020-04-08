رسالة غامضة من تركي آل الشيخ "لعبة حافة الهاوية"

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسالة غامضة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، اليوم الأربعاء باللهجة المصرية: "هل مضى مع حد؟ ولا اكتشف إن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووي؟ بكره نشوف".

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ولم يوضح آل الشيخ الشخص المقصود بمنشوره، الذي أثار الجدل بين متابعيه من جماهير الكرة المصرية، الذين انقسموا حول تفسيرها، فذهب بعضهم للقول إنه يستهدف بها أحمد فتحي، وقال آخرون إن المقصود هو حسام عاشور.

وسيرحل عاشور وفتحي عن الأهلي بحلول الموسم المقبل، إذ رفضت إدارة النادي التجديد للأول بناء على توصية من مدرب الفريق رينيه فايلر، بينما أعلن الثاني عدم رغبته في تجديد عقده، بعد اختلافه مع الإدارة بشأن التفاصيل المالية.



وهذا المنشور هو الأول لآل الشيخ عبر أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منذ تداول إشاعات في الأيام الماضية تحدثت عن وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا القاتل، ليدحض كل الإشاعات بمنشور اليوم.

المصدر: وكالات