الاتحاد السوري لكرة القدم يمدد تعليق النشاط الكروي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد فترة إيقاف النشاط الكروي بجميع فئاته ودرجاته حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيانه: "تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا كوفيد 19 حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تمديد فترة إيقاف النشاط الكروي بجميع فئاته ودرجاته حتى إشعار آخر".

وكان الاتحاد قد أعلن تأجيل جميع الأنشطة الكروية ولجميع الفئات من الـ10 من مارس الماضي حتى 15 من الشهر الجاري، تماشيا مع التوصيات الدولية لوقف الأنشطة لاعتبارات الصحة والسلامة العامة.

المصدر: RT

أسامة يونس