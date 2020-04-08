 
مباشر

الاتحاد السوري لكرة القدم يمدد تعليق النشاط الكروي

الرياضة

الاتحاد السوري لكرة القدم يمدد تعليق النشاط الكروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmcl

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد فترة إيقاف النشاط الكروي بجميع فئاته ودرجاته حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيانه: "تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا كوفيد 19 حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تمديد فترة إيقاف النشاط الكروي بجميع فئاته ودرجاته حتى إشعار آخر".

وكان الاتحاد قد أعلن تأجيل جميع الأنشطة الكروية ولجميع الفئات من الـ10 من مارس الماضي حتى 15 من الشهر الجاري، تماشيا مع التوصيات الدولية لوقف الأنشطة لاعتبارات الصحة والسلامة العامة.

المصدر: RT 

أسامة يونس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا