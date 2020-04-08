وفاة الابن والأب.. كورونا ينهي حياة الإيطالي سابيا بطل أوروبا بألعاب القوى ووالده

أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الأربعاء، وفاة دوناتو سابيا، الذي بلغ مرتين نهائي سباق 800 متر في ألعاب القوى بالأولمبياد، عن عمر ناهز 56 عاما بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية في بيان، إن سابيا كان في العناية المركزة "لعدة أيام" في مستشفى في مدينة بوتنزا بجنوب إيطاليا قبل أن يرحل عن هذه الدنيا صباح اليوم.

وكان والد سابيا قد توفى منذ عدة أيام بسبب فيروس كورونا أيضا.

Due volte finalista alle Olimpiadi negli 800 metri e campione europeo indoor della specialità nel 1984.



Lo sport italiano piange la scomparsa del mezzofondista azzurro Donato #Sabia. 🇮🇹



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واحتل سابيا المركز الخامس في سباق 800 متر في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وجاء سابعا في ألعاب سيئول بعدها بـ4 سنوات بينما نال ذهبية السباق ذاته في بطولة أوروبا داخل القاعات عام 1984.

المصدر: رويترز+ وكالات