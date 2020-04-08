شاهد.. رونالدو وشريكته في تدريبات العزل الصحي

يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حث متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الرياضة بأبسط الطرق، في ظل الحجر الصحي وبقاء الناس في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشارك مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، بفيديو لتدريباته اليومية في منزله مع صديقته جورجينا رودريغيز، بسبب العزل المنزلي،وعلق عليه قائلا: "شريكتي الجميلة في التمرين".

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وسبق للنجم البرتغالي إطلاق تحدي (كأس غرفة المعيشة) خلال فترة الحجر الصحي، تحدى من خلاله متابعيه بعمل تمارين تقوية عضلات البطن في 45 ثانية فقط.

ونفذ "الدون"، تمرين تقوية عضلات البطن، خلال أقل من دقيقة، حيث استطاع القيام خلال هذه المدة بـ 142 مرة، متحديا متابعيه لكسر رقمه الخاص تحت هاشتاغ كأس غرفة المعيشة #livingroomcup.

المصدر: "إنستغرام"