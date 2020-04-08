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باريس سان جيرمان ينضم بطولة لكرة القدم الإلكترونية

الرياضة

باريس سان جيرمان ينضم بطولة لكرة القدم الإلكترونية
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ينظم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطولة لكرة القدم الإلكترونية حول العالم تستمر شهرا، للترفيه عن المشجعين العالقين في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام البطولة، التي تنطلق الأربعاء، كل أسبوع بمشاركة لاعبين من بينهم يوليان دراكسلر وخوان بيرنات وليفين كورزاوا، بالإضافة لمحترف كرة القدم الإلكترونية لوكا "داكس" كوييرييه.

وستقوم مجموعة BN الإعلامية التي يرأسها ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، ببث البطولة تلفزيونيا في الولايات المتحدة وفرنسا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي و24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وقال فلوران هوزو، مدير البرامج في BN فرنسا:"مع تعليق المسابقات الرياضية مؤقتا في أغلب الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، ننتظر أرقام مشاهدة قوية من بطولات إلكترونية مثل هذه".

وقالت المجموعة في بيان:" إن البطولة التي تقام عبر الإنترنت تلقت 1400 طلب من 66 دولة مختلفة في غضون 12 ساعة من إطلاقها يوم الجمعة".

المصدر: "رويترز"

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