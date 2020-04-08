الدوري الهولندي يعتزم استئناف النشاط بدون جماهير

يعتزم الاتحاد الهولندي لكرة القدم استئناف الموسم المتوقف حاليا في 19 يونيو، بدون حضور جماهير للمباريات، بعد اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء، أن المسؤولين عبروا عن أملهم في عودة الأندية إلى التدريبات في منتصف شهر مايو، شريطة موافقة الحكومة، وسط القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص في البلاد.

وسيتماشى هذا القرار مع رغبات الاتحاد الأوروبي الـ"يويفا" الذي يأمل أن تستكمل كل مسابقات الدوري المحلي الموسم حتى لو امتد لعدة شهور أخرى، رغم أن بعض الأندية الهولندية الكبرى ترغب في إلغاء المباريات المتبقية من الموسم مثلما فعلت بلجيكا المجاورة.

وذكرت التقارير أن مباريات الدوري الهولندي سيتم استئنافها بالكامل في الجولة التي تبدأ من 19 إلى 21 يونيو، لكنها ستقام كلها خلف أبواب مغلقة.

Dutch Football Association was hoping for their first two divisions to restart in June after #coronavirus pandemic https://t.co/b0ijSqIuIH — News18 Sports (@News18Sports) April 8, 2020

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ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لكأس هولندا بين فينوورد وأوتريخت وهناك رغبة في تقليص ملحق الصعود والهبوط في نهاية الموسم.

وأضافت التقارير أن الاتحاد الهولندي عقد مؤتمرا عبر الفيديو مع ممثلين عن جميع أندية الدرجتين الأولى والثانية واتحاد اللاعبين في هولندا ولجنة الحكام والشركات صاحبة حقوق البث التلفزيوني وروابط المشجعين.

وفي الأسبوع الماضي دعت ثلاثة من أكبر أربعة أندية في ترتيب دوري الأضواء الهولندي، وهي أياكس أمستردام، والكمار، وأيندهوفن، إلى إلغاء ما تبقى من الموسم، منتقدة رغبة الاتحاد الهولندي في استكمال الموسم.

وأعلنت بلجيكا إنهاء الموسم وتتويج كلوب بروغ بطلا للدوري، بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري.

المصدر: "رويترز"