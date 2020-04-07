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أول دولة في العالم تلغي دوري كرة القدم بسبب كورونا

الرياضة

أول دولة في العالم تلغي دوري كرة القدم بسبب كورونا
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أكدت العديد من التقارير أن اتحاد موريشيوس لكرة القدم، ألغى جميع نتائج الموسم الحالي في مختلف المسابقات المحلية وعلى رأسها الدوري الممتاز وباقي الدرجات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر موقع "bbc" العالمي بيان إلغاء الدوري في موريشيوس، والذي جاء فيه: "قرر اتحاد موريشيوس لكرة القدم إلغاء نتائج الموسم الحالي كاملة، وبدء الموسم الجديد بعد عودة الاستقرار للعالم وعودة كرة القدم لوضعها الطبيعي".

وتعتبر موريشيوس هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كوفيد 19 في شرق إفريقيا.

ويعتبر دوري موريشيوس أول الدوريات الملغاة بشكل نهائي لهذا الموسم في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن عدم استكمال الموسم الحالي، وقرر منح لقب الدوري لنادي كلوب بروج المتصدر، وعدم إلغاء النتائج.

المصدر: وكالات

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