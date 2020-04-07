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تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 ‬بسبب كورونا

الرياضة

تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 ‬بسبب كورونا
Gettyimages.ru
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انضم سباق جائزة كندا الكبرى الذي كان مقررا في 14 يونيو المقبل في مونتريال لقائمة طويلة من السباقات التي تأجلت في بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسباق كندا هو التاسع الذي يتضرر بالأزمة الصحية العالمية، وسابع سباق يتم تأجيله بعد إلغاء سباقي أستراليا الافتتاحي وموناكو.

وتأمل شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 في أن يبدأ الموسم خلال الصيف في أوروبا شريطة أن تسمح الظروف بذلك مع تقليص جدول السباقات ليتراوح بين 15 و18 سباقا.

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ونصف عدد الاصابات تقريبا بفيروس كورونا في كندا موجود في إقليم كيبيك الذي تعد مونتريال أكبر مدنه.

وتحاول فورمولا 1 حاليا إعادة جدولة مواعيد سباقات البحرين وفيتنام والصين وأذربيجان وهولندا وإسبانيا وكذلك سباق كندا. ومن المتوقع أن تنضم سباقات فرنسا والنمسا وبريطانيا إلى القائمة.

المصدر: رويترز

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