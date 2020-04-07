الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلق التصفيات الأولمبية

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء تعليق التصفيات المؤهلة للأولمبياد حتى ديسمبر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تأجيل ألعاب طوكيو 2020 الصيفية إلى 2021.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان: "خلال هذه الفترة لن يتم احتساب النتائج التي تتحقق في أي بطولة ضمن معايير التأهل لأولمبياد طوكيو أو ضمن التصنيف العالمي".

وأضاف أن التصفيات قد تستأنف في الأول من ديسمبر وتستمر حتى نهاية مايو أو يونيو العام المقبل.

Olympic qualification period suspended until 1 December 2020. — World Athletics (@WorldAthletics) April 7, 2020

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى أيضا إن نصف عدد العاملين في مقره في موناكو سيتم منحهم إجازة بأجر كامل.

المصدر: رويترز