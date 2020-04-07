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الاتحاد الهولندي لكرة القدم يحدد موعد استئناف الدوري

الرياضة

الاتحاد الهولندي لكرة القدم يحدد موعد استئناف الدوري
Globallookpress
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قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم استئناف الموسم المتوقف حاليا في الـ19 من يونيو المقبل بدون حضور جماهير للمباريات.

وعبر مسؤولو الاتحاد الهولندي عن أملهم في عودة الأندية إلى التدريبات في منتصف مايو، شريطة موافقة الحكومة وسط القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص في البلاد.

وسيتماشى هذا القرار مع رغبات الاتحاد الأوروبي "اليويفا" الذي يأمل أن تستكمل كل مسابقات الدوري المحلي الموسم حتى لو امتد لعدة شهور أخرى رغم أن بعض الأندية الهولندية الكبرى ترغب في إلغاء المباريات المتبقية من الموسم مثلما فعلت بلجيكا المجاورة.

وأعلنت بلجيكا إنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري.

المصدر: رويترز

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