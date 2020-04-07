رسميا.. "الفيفا" يعلن خطة إنقاذ الموسم ويحسم موعد سوق الانتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن العديد من التعديلات بشأن نظام عقود اللاعبين التي ستنتهي بحلول الصيف المقبل، وكذلك موعد سوق الانتقالات الصيفية.

بعد التداعيات المترتبة على انتشار وباء كورونا وأثرها على جميع مستويات كرة القدم، عمل FIFA على سلسلة من التوصيات والمبادئ التوجيهية لمعالجة بعض القضايا الهامة، بعضها تلك المتعلقة بعقود اللاعبين ونظام الإنتقالات بشكل عام.

التوصيات التي أقرها مكتب مجلس FIFA:https://t.co/jZyYtZ5y1opic.twitter.com/Qf92Lcyni0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) April 7, 2020

وأجرى "الفيفا" العديد من الاجتماعات من أجل التوصل إلى حلول بعد تغيير جداول المسابقات وموعد نهاية الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب التوصيات الجديدة سيتم تمديد العقود حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يجب أن يتماشى هذا مع النية الأصلية للطرفين عند توقيع العقد ويجب أن يحافظ أيضا على النزاهة والاستقرار للاعبين.

وينطبق مبدأ مماثل على العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد، مما يعني أن بدء سريان هذه العقود يتأخر حتى يبدأ الموسم التالي.

وسيكون "الفيفا" مرنا في تحديد فترة سوق الانتقالات بحيث تقع بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد.

المصدر: fifa.com