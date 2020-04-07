خلال الحجر الصحي.. البرازيلية غيوتلر تنشر فيديو لحركة فنية رائعة أدتها على الشاطئ

نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، فيديو عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" رفقة إحدى صديقاتها أثناء قيامها بعرض مهاري ساحر.

وتظهر في الفيديو غيوتلر رفقة إحدى صديقاتها، أثناء قيامها بحركة فنية رائعة في غاية الإتقان والمهارة على طريقة اللاعبين الكبار، وعلقت على الفيديو قائلة: "أفتقد للشاطئ، أليس كذلك يا صديقتي"، في إشارة إلى التزامها بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في أغلب دول العالم.

ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى المليون و200 ألف متابع، فيديوهات رائعة لمهارات كروية ساحرة.

كما تجمعها الكثير من الفيديوهات بالعديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال نيمار ورونالدينيو.

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المصدر: Natalia Guitler/instagram