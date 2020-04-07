رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يحذر من انهيار الأندية بسبب الأزمة المالية

حذر غريغ كلارك رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم من انهيار أندية داخل البلاد بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال كلاريك في خطاب لمجلس الاتحاد الانجليزي اليوم الثلاثاء: "تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تفوق الخيال وسيتبع الوباء نتائج اقتصادية وستعاني كل قطاعات الأعمال".

وأضاف: "نواجه خطرا حقيقيا بانهيار الأندية وفقدان البطولات تزامنا مع انهيار الوضع المالي.. لمواجهة هذه المحنة غير المسبوقة، نحتاج لتظافر جهود الجميع من لاعبين ومشجعين وأندية ومالكين وإداريين".

'Football is a team game – and now is the time for teamwork'



Read Greg Clarke's address to our council from their meeting earlier today: https://t.co/R8ya4JerHx — The FA (@FA) April 7, 2020

ولم تتوصل الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين لاتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية خلال فترة التوقف.

المصدر: رويترز