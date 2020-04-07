اللاعبون يستبدلون المضارب بأجهزة إلكترونية

سيستبدل لاعبو التنس في العالم المضارب بأجهزة تحكم إلكترونية بعدما قرر المنظمون إلغاء بطولة مدريد المفتوحة وإقامة مسابقة افتراضية لجمع تبرعات للمحترفين المتضررين من فيروس كورونا.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين إنه سيقيم بطولة إلكترونية في الفترة 27-30 أبريل "بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم، عن طريق اللعب من منازلهم".

وقال فليسيانو لوبيز مدير بطولة مدريد المفتوحة في بيان:"لقد نظمنا بطولة للاعبين المحترفين ستكون مشابهة لبطولة مدريد المفتوحة على قدر المستطاع، ودون الحاجة إلى مغادرة منازلهم".

وأضاف:"سيكون هدفها ليس فقط الإستمتاع، بل نريد أن نؤدي دورنا خلال هذه الفترة التي تعتبر صعبة على الجميع".

Le stelle ATP e WTA giocheranno il torneo di Madrid alla Playstation https://t.co/mZlSlztUtG — Il Tennis Italiano (@Tennis_Ita) April 7, 2020

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وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في معاناة اللاعبين في المستويات الأدنى لعدم وجود أي دخل لهم في ظل الاعتماد التام على مكافآت البطولات.

وقرر اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات إيقاف كل المسابقات حتى منتصف يوليو على الأقل، في ظل وجود إجراءات العزل العام في العديد من الدول وتوقف الرحلات الجوية.

وشمل الإلغاء بطولة مدريد المفتوحة التي كان من المفترض إقامتها في بداية مايو ويبلغ مجموع جوائزها 8.3 مليون دولار.

وستقام بطولة التنس الافتراضية، التي لم تتأكد بعد أسماء المشاركين فيها، بوجود 16 لاعبا في منافسات الرجال و16 لاعبة في منافسات السيدات، وبمجموع جوائز يبلغ 150 ألف يورو (162 ألف دولار).

وسيحدد الفائز المبلغ الذي يريد التبرع به لزملائه المحترفين، بينما سيذهب مبلغ إضافي قدره 50 ألف يورو للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وإلى جانب المسابقة الرسمية سيتم جمع المزيد من التبرعات من بعض المباريات التي ستشهد أسماء مشهورة في اللعبة.

المصدر: "رويترز"