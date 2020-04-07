إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة بسبب فيروس كورونا

أرجئت مرة أخرى بطولة العالم للمنتخبات في لعبة كرة الطاولة، التي كان من المقرر إقامتها بكوريا الجنوبية في يونيو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه عدل القرار في ما يخص بطولة العالم للمنتخبات، حيث تم تحديد موعد مؤقت جديد بين 27 سبتمبر والرابع من أكتوبر المقبلين.

Provisional new dates have been agreed for the Hana Bank 2020 World Team #TableTennis Championships in Busan, Korea Republic 👉 https://t.co/KtwreQ5BiS#ITTFWorlds2020#COVID19pic.twitter.com/DCk8xnUhQv — ITTF World (@ittfworld) April 7, 2020

وأشار الاتحاد الدولي للعبة في بيانه إلى أن اللجنة المنظمة المحلية ستواصل مراقبة الوضع "مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمشجعين والمسؤولين".

وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، قرر في وقت سابق، تأجيل البطولة، التي كان من المفترض إقامتها في مارس بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية، حتى يونيو بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

المصدر: وكالات