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إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة بسبب فيروس كورونا

الرياضة

إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة بسبب فيروس كورونا
AFP Jonas EKSTROMER
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أرجئت مرة أخرى بطولة العالم للمنتخبات في لعبة كرة الطاولة، التي كان من المقرر إقامتها بكوريا الجنوبية في يونيو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه عدل القرار في ما يخص بطولة العالم للمنتخبات، حيث تم تحديد موعد مؤقت جديد بين 27 سبتمبر والرابع من أكتوبر المقبلين.

وأشار الاتحاد الدولي للعبة في بيانه إلى أن اللجنة المنظمة المحلية ستواصل مراقبة الوضع "مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمشجعين والمسؤولين".

وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، قرر في وقت سابق، تأجيل البطولة، التي كان من المفترض إقامتها في مارس بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية، حتى يونيو بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

المصدر: وكالات

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