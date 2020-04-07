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مباراة "وهمية" من الوداد المغربي لمواجهة فيروس كورونا

الرياضة

مباراة
AFP
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أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن طرحه 60 ألف تذكرة لمباراة افتراضية (وهمية) بهدف جمع الأموال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الوداد على حسابه في "تويتر": "في إطار مساهمته ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار وآثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، سيطرح نادي الوداد الرياضي تذاكر مباراة ضد هذا الفيروس، كتجسيد لانخراط جميع مكونات النادي في هذه المواجهة“.

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وأضاف:"إذا كانت هذه المباراة افتراضية، فإن أثرها على أرض الواقع سيكون ملموسا من خلال رصد ريع بيع التذاكر للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا".

وأتم النادي المغربي قائلا: "هذا وقد حدد نادي الوداد الرياضي ثمن التذكرة بقيمة 30 درهما، وسيتم طرح 60 ألف تذكرة على الموقع المخصص لهذه العملية خلال الأيام المقبلة، مع تحديد طرق الأداء المتناسبة وتعليمات السلامة الجاري بها العمل".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة.

المصدر: Facebook\WACofficiel

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