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وفاة حامي عرين منتخب سوريا السابق بفيروس كورونا (صور)

الرياضة

وفاة حامي عرين منتخب سوريا السابق بفيروس كورونا (صور)
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أكدت العديد من التقارير الصحفية، وفاة جوزيف شمعون، حارس المنتخب السوري السابق لكرة القدم عن عمر ناهز الـ64 عاما في مدينة سودرتاليا السويدية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب شمعون الذي ينحدر من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بفيروس كورونا "كوفيد 19" قبل أيام، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة سودرتاليا السويدية التي يعيش فيها منذ التسعينات، لكنه فارق الحياة بعد تردي حالته الصحية.

وحمى شمعون عرين "نسور قاسيون" في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، ولعب في العديد من البطولات الدولية، كان آخرها كأس آسيا التي استضافتها الكويت عام 1980.

كما لعب شمعون في صفوف الجهاد (أعرق الأندية في القامشلي) بالفترة الذهبية للنادي قبل أن ينتقل إلى عمال الرميلان ومنه إلى الجيش.

المصدر: وكالات

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