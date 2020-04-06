وفاة حامي عرين منتخب سوريا السابق بفيروس كورونا (صور)

أكدت العديد من التقارير الصحفية، وفاة جوزيف شمعون، حارس المنتخب السوري السابق لكرة القدم عن عمر ناهز الـ64 عاما في مدينة سودرتاليا السويدية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب شمعون الذي ينحدر من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بفيروس كورونا "كوفيد 19" قبل أيام، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة سودرتاليا السويدية التي يعيش فيها منذ التسعينات، لكنه فارق الحياة بعد تردي حالته الصحية.

وحمى شمعون عرين "نسور قاسيون" في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، ولعب في العديد من البطولات الدولية، كان آخرها كأس آسيا التي استضافتها الكويت عام 1980.

كما لعب شمعون في صفوف الجهاد (أعرق الأندية في القامشلي) بالفترة الذهبية للنادي قبل أن ينتقل إلى عمال الرميلان ومنه إلى الجيش.

فايروس كورونا يغيّب حارس فريق الجهاد الكابتن جوزيف شمعون عن الساحة الرياضية https://t.co/TeaJbs2uGqpic.twitter.com/tCngeqvwL0 — Syriac Press Arabic (@SyriacPressAr) April 6, 2020

#سوريا#السويد



وفاة حارس نادي الجهاد الاسبق وحارس منتخب سوريا،الكابتن "جوزيف شمعون" ٦٤ عاما" والذي توفي في السويد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، والراحل من مدينة القامشلي، وشارك في نهائيات آسيا، التي أقيمت في الكويت عام ١٩٨٠. pic.twitter.com/6lcENh1Sg7 — Deir Ezzore Now (@DeirEzzorNow) April 4, 2020

الكورونا تخطف الحارس السوري وأبن مدينة القامشلي جوزيف شمعون الذي يعيش في السويد مهاجرا من التسعينات



و جوزيف شمعون حارس المرمى العملاق لعب لاندية الجيش والجهاد والرميلان في الثمانينيات..

له الرحمه.. ولأهله ومحبيه احر العزاء.. pic.twitter.com/lT2giR7WJ6 — هشام شمعون (@EsPbjPlwXI4OOSY) April 4, 2020

المصدر: وكالات