بالفيديو.. تدخل عنيف من نجم وست هام ضد زوجته يستحق "البطاقة الحمراء"

نشر جاك ويلشير نجم وست هام الإنجليزي عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا جمعه بزوجته في فناء منزلهما خلال فترة الحظر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتفشي في أغلب دول العالم.

ويظهر الفيديو ويلشير البالغ 28 عاما يتفنن بالكرة أمام زوجته أندرياني التي تحاول استخلاص الكرة منه بشتى الوسائل.

وعندما استحوذت أندرياني على الكرة قام ويلشير بتدخل عنيف من الخلف، ليسقطها أرضا، قبل أن ينهض ويتابع الجري بالكرة وكأن شيئا لم يحصل.

وعلق العديد من المتابعين على الفيديو بأن ويلشير يستحق البطاقة الحمراء لتدخله العنيف من الخلف.

Jack Wilshere runs rings around wife in a kickabout... before taking her out with brutal two-footed lunge https://t.co/oW8WY33Dql — MailOnline Sport (@MailSport) April 6, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: Jack Wilshere/instagram