 
مباشر
عاجل
مكتب جونسون: تم نقل رئيس الوزراء إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

بالفيديو.. تدخل عنيف من نجم وست هام ضد زوجته يستحق "البطاقة الحمراء"

الرياضة

بالفيديو.. تدخل عنيف من نجم وست هام ضد زوجته يستحق
Jack Wilshere/instagram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nltj

نشر جاك ويلشير نجم وست هام الإنجليزي عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا جمعه بزوجته في فناء منزلهما خلال فترة الحظر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتفشي في أغلب دول العالم.

ويظهر الفيديو ويلشير البالغ 28 عاما يتفنن بالكرة أمام زوجته أندرياني التي تحاول استخلاص الكرة منه بشتى الوسائل.

وعندما استحوذت أندرياني على الكرة قام ويلشير بتدخل عنيف من الخلف، ليسقطها أرضا، قبل أن ينهض ويتابع الجري بالكرة وكأن شيئا لم يحصل.

وعلق العديد من المتابعين على الفيديو بأن ويلشير يستحق البطاقة الحمراء لتدخله العنيف من الخلف.

إقرأ المزيد
ليتها لم تفعل!.. زوجة بوغبا تقوم بتحدي
ليتها لم تفعل!.. زوجة بوغبا تقوم بتحدي "المناديل الورقية" (فيديو)

المصدر: Jack Wilshere/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا