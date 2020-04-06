رسميا.. نجم توتنهام يلتحق بالتجنيد الإلزامي في كوريا الجنوبية

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الاثنين أن مهاجمه هيونغ مين سون سيبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية في بلده كوريا الجنوبية مستغلا توقف النشاط الرياضي في إنجلترا بسبب فيروس كورونا.

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ويقضي سون، الذي عاد إلى كوريا الجنوبية في أواخر مارس الماضي، فترة الحجر الصحي وسيبدأ الخدمة العسكرية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عن المباريات منذ إصابته بكسر في اليد في فبراير الماضي.

وتلزم القوانين كل كوري جنوبي بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

ونجح سون بالفعل في قيادة منتخب بلاده الأولمبي لإحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية لعام 2018، وبذلك حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

ولكن على الرغم من ذلك الإعفاء، فإن القوانين تشير إلى أنه يجب أن يخدم كل من تم إعفاؤه في الجيش لمدة 4 أسابيع فقط بدلا من 21 شهرا.

المصدر: رويترز+ وكالات