رابطة "الكالتشيو" توصي بخفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس كورونا

أوصت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" اليوم الاثنين بخفض الرواتب السنوية للاعبين والمدربين بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واقترحت الرابطة في بيان خفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار الثلث في حال عدم استئناف الموسم بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وحتى لو أقيمت المباريات المتبقية من موسم 2019-2020 خلال الأشهر المقبلة أوصت الرابطة بخفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار السدس.

#SerieA, trovato l'accordo per il taglio degli stipendi ai calciatori https://t.co/So6Prq148h — Corriere dello Sport (@CorSport) April 6, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: رويترز