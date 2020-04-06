لاعبو منتخب التنين الصيني يعودون لأنديتهم بعد الحجر الصحي

أعلن المنتخب الصيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عودة لاعبيه بعد انتهاء مدة الحجر الصحي الذي خضعوا له عقب عودتهم من دبي في الشهر الماضي، وأكد التحاقهم بأنديتهم بناء على ذلك.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الفريق أكمل فترة العزل لمدة أسبوعين بعد أن جاءت نتائج جميع فحوص اللاعبين سلبية، ما يعني عدم تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا.

وظل الفريق المكون من 25 فردا في عزل ذاتي في فندق في سانيا منذ عودته من معسكر تدريبي في دبي في 23 مارس آذار الماضي.

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وقال المنتخب الصيني عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي:"خضع فريقنا لفحوص للكشف عن كوفيد-19 مباشرة بعد الوصول إلى سانيا وجاءت نتائج جميع الفحوص سلبية".

وأرجأت الصين جميع المباريات المحلية في يناير الماضي، كما منعت دخول الأجانب أراضيها في الشهر الماضي، لتتبخر بذلك الآمال في انطلاق موسم الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم في موعده في 22 فبراير الماضي.

وقالت "شينخوا" إن بعض فرق الدوري الصيني بدأت التدريبات خلف أبواب مغلقة وبدون نجومهما الأجانب، استعدادا للموسم الجديد.

المصدر: "رويترز"