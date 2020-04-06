ألتراس برشلونة يعتدون على مشجع للفريق الغريم في الحجر الصحي (فيديو)

لم تمنع الظروف العصيبة التي تمر بها مدينتهم برشلونة، بعض أعضاء رابطة ألترس نادي برشلونة لكرة القدم "Boixos Nois"، من إبداء تعصبهم الشديد تجاه مشجعي الغريم المحلي نادي إسبانيول.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعضوين اثنين من رابطة "Boixos Nois"، وهما يعتديان على "فريدي"، القائد السابق لرابطة مشجعي نادي إسبانيول برشلونة "Brigadas Blanquiazules"، في مستشفى "فال دي هابرون" ببرشلونة، الذي يعزل فيه المصابون بفيروس كورونا.

Spain. 03.04.2020

"Boixos Nois" catches former leader of "Brigadas Blanquiazules" (RCD Espanyol) nickname "Fredy"



The situation took place in Barcelona, where both groups met at the Vall d'Hebron hospital, where they went to help healthcare workers who are fighting with Covid-19 pic.twitter.com/pZROKuia4I — HooligansTV (@HooligansTV_eu) April 5, 2020

ويظهر في الفيديو، المشجعان وهما يوجهان لكمات وركلات لـ"فريدي"، الذي لم يجد سبيلا للنجاة غير الهرولة وصعود سلالم كهربائية كانت قريبة منه.

ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن أعضاء من رابطتي "Boixos Nois" و"Brigadas Blanquiazules"، توجهوا إلى المستشفى المذكور من أجل تقديم الطعام ومساعدات أخرى للأطباء والعاملين هناك، في إطار حملة مكافحة فيروس كورونا، ولكن على ما يبدو فإن الحملة لم تمر كما خطط لها.

وتعاني برشلونة ومدن عديدة في إسبانيا من موجة انتشار فيروس كورونا، وسجلت البلاد أمس الأحد، 674 وفاة جديدة بسبب الفيروس.

المصدر: "تويتر"