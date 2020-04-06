 
مباشر
عاجل
"رويترز": برلين تقترح مراقبة الحدود الأوروبية والحدود المفتوحة ضمن منطقة شنغن لمحاربة كورونا

التونسية جابر تلجأ للرقص بدلا من التنس حفاظا على لياقتها

الرياضة

التونسية جابر تلجأ للرقص بدلا من التنس حفاظا على لياقتها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlo3

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر العالقة في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا، إنها تفكر في ممارسة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية في ظل توقف البطولات بسبب انتشار العدوى حول العالم.

وفي تسجيل بث على حساب بطولة أستراليا للتنس في موقع تويتر قالت جابر وهي تبتسم:"غير مسموح لي بتناول كمية الطعام التي أريدها، كما أنني لا أتحرك كثيرا.

وتابعت:"أحب الرقص، وربما سيتعين علي ممارسة الرقص في البيت، وأتمنى ألا يطردنا الجيران (بسبب ذلك)، لكن الأمور على ما يرام حتى الآن".

وأضافت:" كل ما نفعله الآن هو مشاهدة بعض الأفلام وتناول بعض الفشار أيضا".

إقرأ المزيد
كورونا يقضي على 3 عادات في عالم الرياضة
كورونا يقضي على 3 عادات في عالم الرياضة

وفي ظل قيود السفر المفروضة في معظم دول العالم بهدف احتواء العدوى لم تتمكن جابر من العودة إلى بلادها تونس.

وحاليا تدير جابر منافسة على الانترنت لجماهير بلادها وهي تطلب منهم إرسال تسجيلات عن اللعبة في بلادهم وستمنح الفائز أحد مضاربها.

وقالت جابر:"أنا عالقة نوعا ما هنا، لكني ربما أحب هذا الوضع، فأنا هنا مع زوجي وهو أيضا مدربي الخاص باللياقة البدنية.. وهو يحاول مساعدتي على اجتياز هذه الفترة".

مضيفة:"الشيء الوحيد الذي نفتقده هو ممارسة التنس، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا نقوم به في الوقت الحالي".

وأصبحت جابر البالغة 25 عاما أول تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية في البطولات الكبرى، وكان ذلك في أستراليا المفتوحة 2020 في ملبورن بارك، حيث خسرت أمام الأمريكية صوفيا كينين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما تأهلت أنس جابر لدور الثمانية في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة، وهي الآن المصنفة 39 عالميا، وهو أفضل مركز تصل إليه طوال مسيرتها مع لعبة التنس.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا