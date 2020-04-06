التونسية جابر تلجأ للرقص بدلا من التنس حفاظا على لياقتها

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر العالقة في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا، إنها تفكر في ممارسة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية في ظل توقف البطولات بسبب انتشار العدوى حول العالم.

وفي تسجيل بث على حساب بطولة أستراليا للتنس في موقع تويتر قالت جابر وهي تبتسم:"غير مسموح لي بتناول كمية الطعام التي أريدها، كما أنني لا أتحرك كثيرا.

وتابعت:"أحب الرقص، وربما سيتعين علي ممارسة الرقص في البيت، وأتمنى ألا يطردنا الجيران (بسبب ذلك)، لكن الأمور على ما يرام حتى الآن".

وأضافت:" كل ما نفعله الآن هو مشاهدة بعض الأفلام وتناول بعض الفشار أيضا".

Feels like yesterday that @Ons_Jabeur powered to the #AusOpen 2020 quarterfinals.



We catch up with what the Tunisian star is doing now in New York. pic.twitter.com/YodKUbXxUV — #AusOpen (@AustralianOpen) April 5, 2020

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وفي ظل قيود السفر المفروضة في معظم دول العالم بهدف احتواء العدوى لم تتمكن جابر من العودة إلى بلادها تونس.

وحاليا تدير جابر منافسة على الانترنت لجماهير بلادها وهي تطلب منهم إرسال تسجيلات عن اللعبة في بلادهم وستمنح الفائز أحد مضاربها.

وقالت جابر:"أنا عالقة نوعا ما هنا، لكني ربما أحب هذا الوضع، فأنا هنا مع زوجي وهو أيضا مدربي الخاص باللياقة البدنية.. وهو يحاول مساعدتي على اجتياز هذه الفترة".

مضيفة:"الشيء الوحيد الذي نفتقده هو ممارسة التنس، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا نقوم به في الوقت الحالي".

وأصبحت جابر البالغة 25 عاما أول تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية في البطولات الكبرى، وكان ذلك في أستراليا المفتوحة 2020 في ملبورن بارك، حيث خسرت أمام الأمريكية صوفيا كينين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما تأهلت أنس جابر لدور الثمانية في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة، وهي الآن المصنفة 39 عالميا، وهو أفضل مركز تصل إليه طوال مسيرتها مع لعبة التنس.

المصدر: "رويترز"