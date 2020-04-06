بعد أنباء هروبه من إسبانيا.. محترف سيلتا الروسي يوضح الأسباب
تحدث لاعب المنتخب الروسي، فيودور سمولوف، المحترف بصفوف سيلتا فيغو الإسباني، عبر منشور على صفحته في "إنستغرام" شرح فيه أسباب عودته إلى روسيا، على الرغم من إجراءات الحجر الصحي.
وكتب سمولوف معلقا: "حاليا، قتالنا مشترك ضد الفيروس، خاصة مع إغلاق الحدود، وتطلب الوضع مني العودة إلى روسيا لكي أكون قرب عائلتي، أنا ممتن لسيلتا لتفهمه وضعي، وأريد أن أؤكد أن النادي على علم بكل خطوة قمت بها".
وتابع :"الآن، بما أنني في الحجر الصحي الإلزامي، فأنا على اتصال منتظم مع الجهات الصحية، أطلب منكم تفهم موقفي، وسأكون سعيدا بالعودة إلى النادي عندما يطلبني وتتحسن الظروف الصحية".
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В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен Сельте за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго. Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría enfatizar que Informé al club sobre todos los pasos. Ahora que estoy en cuarentena obligatoria, estoy en contacto continuo con el equipo técnico para seguir el protocolo que se ha establecido. Les pido que traten esta situación con comprensión. En cuanto todo empiece a mejorar estaré encantado de volver a Vigo.❤️⚽️
وانتشرت أمس الأحد أنباء عن مغادرة اللاعب الروسي، البالغ 30 عاما، الأراضي الإسبانية، دون أخذ السماح من ناديه، وذلك على متن طائرة خاصة، في ظل توقف حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكدت إدارة سيلتا فيغو أن اللاعب طلب السماح بسفره إلى روسيا بشكل متكرر لأسباب شخصية، والنادي لم يسمح له كون "رابطة الدوري الإسباني لم تعط الضوء الأخضر لذلك".
وتوقفت منافسات الليغا بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى إشعار آخر بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
يذكر أن سمولوف انتقل إلى سيلتا في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من لوكوموتيف موسكو، وشارك مع الفريق في 6 مباريات قبل إيقاف الدوري، وسجل هدفا واحدا ضد ريال مدريد.
المصدر: eurosport.ru