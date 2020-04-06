بعد أنباء هروبه من إسبانيا.. محترف سيلتا الروسي يوضح الأسباب

تحدث لاعب المنتخب الروسي، فيودور سمولوف، المحترف بصفوف سيلتا فيغو الإسباني، عبر منشور على صفحته في "إنستغرام" شرح فيه أسباب عودته إلى روسيا، على الرغم من إجراءات الحجر الصحي.

وكتب سمولوف معلقا: "حاليا، قتالنا مشترك ضد الفيروس، خاصة مع إغلاق الحدود، وتطلب الوضع مني العودة إلى روسيا لكي أكون قرب عائلتي، أنا ممتن لسيلتا لتفهمه وضعي، وأريد أن أؤكد أن النادي على علم بكل خطوة قمت بها".

وتابع :"الآن، بما أنني في الحجر الصحي الإلزامي، فأنا على اتصال منتظم مع الجهات الصحية، أطلب منكم تفهم موقفي، وسأكون سعيدا بالعودة إلى النادي عندما يطلبني وتتحسن الظروف الصحية".

وانتشرت أمس الأحد أنباء عن مغادرة اللاعب الروسي، البالغ 30 عاما، الأراضي الإسبانية، دون أخذ السماح من ناديه، وذلك على متن طائرة خاصة، في ظل توقف حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت إدارة سيلتا فيغو أن اللاعب طلب السماح بسفره إلى روسيا بشكل متكرر لأسباب شخصية، والنادي لم يسمح له كون "رابطة الدوري الإسباني لم تعط الضوء الأخضر لذلك".

وتوقفت منافسات الليغا بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى إشعار آخر بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

يذكر أن سمولوف انتقل إلى سيلتا في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من لوكوموتيف موسكو، وشارك مع الفريق في 6 مباريات قبل إيقاف الدوري، وسجل هدفا واحدا ضد ريال مدريد.

المصدر: eurosport.ru