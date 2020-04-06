مدافع مانشستر سيتي مهدد بعقوبات مغلظة لانتهاكه الحجر الصحي

يواجه مدافع مانشستر سيتي، كايل ووكر، إجراءات انضباطية من ناديه، بعدما ذكرت صحيفة "ذا صن"، أنه خالف إجراءات العزل العام في بريطانيا المتعلقة بفيروس كورونا واستضاف حفلا في منزله.

وقال "السيتي"، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان اليوم الاثنين: "يدرك مانشستر سيتي ما نشر في صحيفة شعبية بخصوص الحياة الشخصية لكايل ووكر والمتعلقة بمخالفة إجراءات العزل العام في بريطانيا وقواعد التباعد الاجتماعي".

Man City's Walker faces disciplinary action for breaking lockdown rules https://t.co/mOKaqBcFNUpic.twitter.com/D0zE258dys — Reuters Sports (@ReutersSports) April 6, 2020

وأضاف البيان: "لاعب كرة القدم هو مثال يحتذى به، ويحاول العاملون لدينا واللاعبون دعم هذه الجهود الهائلة التي تبذلها خدمة الصحة الوطنية وباقي العاملين في مكافحة كوفيد-19 بأي طريقة يمكنهم فعلها".

وتابع: "تصرفات كايل في هذا الشأن تتناقض مع هذه الجهود. نحن محبطون للاستماع إلى هذه الادعاءات، وتابعنا بيان كايل السريع والاعتذار الذي قدمه وسنتصرف وفقا للإجراءات الانضباطية الداخلية في الأيام المقبلة".

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وكانت صحيفة "ذا صن"، نشرت تقريرا قالت فيه إن ووكر لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 29 عاما، وجه الدعوة إلى فتاتين لحفل في منزله منذ أيام، قبل أن يطالب الناس بعدها على "تويتر" بتنفيذ تعليمات الحكومة في التباعد الاجتماعي.

واعتذر ووكر عن تصرفه في بيان بالصحيفة البريطانية الشهيرة أمس الأحد، وقال إنه خذل عائلته، وأصدقاءه، وناديه، والمشجعين، والعامة.

المصدر: رويترز