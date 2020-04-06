بعد الانتقادات.. السيتي أول ناد يستغني عن المساعدة الحكومية

أبلغ مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موظفيه يوم الأحد بأنه لن يستخدم خطة الحكومة لدفع أجورهم أو يمنحهم إجازة خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعرضت العديد من الأندية، ومن بينها ليفربول متصدر الدوري، وتوتنهام هوتسبير، لانتقادات عنيفة لاستغلالها خطة الحكومة بدفع 80% من أجور الموظفين الذين منحتهم شركاتهم إجازة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وأصبح سيتي، العائد لمجموعة أبو ظبي المتحدة المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول ناد في الدوري الممتاز يعلن عدم السير في هذا الاتجاه.

وتلقى الموظفون رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع للتأكيد على حماية وظائفهم.

ودخل اتحاد لاعبي الدوري الممتاز "البريميرليغ" في مواجهة مع رابطة الدوري الممتاز بشأن ما إذا يجب أن يوافق اللاعبون على خفض أجورهم بنسبة 30 % بسبب توقف الموسم.

Manchester City will pay their entire non-playing staff in full and have confirmed they will not use the government's job retention scheme.



More: https://t.co/o9rjhzDKAy#bbcfootball#MCFCpic.twitter.com/yH614tvyDW — BBC Sport (@BBCSport) April 5, 2020

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ومع سيطرة مشكلة خفض أجور اللاعبين خلال فترة التوقف وخضوع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الغنية للتدقيق، جاء إعلان ليفربول بأنه سيعطي العديد من موظفيه إجازة، بمثابة هدف عكسي في معركة العلاقات العامة.

وقال جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق إن القرار ربما يضر بسمعة النادي.

ومنح توتنهام هوتسبير وبورنموث ونيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي كل موظفيهم إجازة إجبارية خلال الأزمة الصحية التي أودت بحياة 4934 شخصا في بريطانيا حتى مساء السبت.

المصدر: "رويترز"