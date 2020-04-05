رسالة رئيس الليغا الإسبانية بشأن أزمة أجور اللاعبين في ظل جائحة كورونا

أوضح رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، البيان الذي أصدرته نقابة اللاعبين عقب الاجتماع بممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية المتعلق بأزمة أجور اللاعبين في ظل جائحة كورونا.

وأكد تيباس عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، أن "ملف تنظيم التوظيف المؤقت هو الأداة القانونية المستخدمة إذا ما تقلص نشاط عملك لأسباب قاهرة"، كالتي تحدث الآن بسبب تجميد النشاط الكروي لتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأضاف: "لاعبو برشلونة وبيتيس وأتلتيكو وسرقسطة وأوساسونا وأندية أخرى، يعتقدون أن الرقابة الاقتصادية من (لاليغا) لا ترتبط بالتأثيرات الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، ملف تنظيم التوظيف المؤقت هو الأداة القانونية في حالة تقليص نشاط عملك بسبب ظرف قهري".

وحول هذا الملف، أشارت نقابة اللاعبين الإسبان إلى أنه "فيما يتعلق بملف تنظيم التوظيف المؤقت، نجد أنه من الغريب أن رابطة الليغا تدعم هذه الإجراءات، مع الوضع في الاعتبار أن الرقابة الاقتصادية، والحالة الاقتصادية للجمعية، فيما يتعلق بالأندية، لم تفترض هذا الأمر لمجرد توقف مؤقت لشهرين، لاسيما وأن البطولة لم تلغ نهائيا، وإنما توقفت".

وتابعت النقابة: "توصلت الأندية نفسها لاتفاقات مع اللاعبين فيما يتعلق برواتبهم، ولن نفرط في ضمان حقوق العمل الخاصة باللاعبين".

المصدر: "آس"