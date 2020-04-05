يوفنتوس يخطط للتعاقد مع أحد نجوم "البريمير ليغ" في أوج أزمة كورونا

ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، يخطط لضم المهاجم الإنجليزي هاري كين من نادي توتنهام.

ووفقا لموقع "كالشيو مركاتو"، فإن كين ليس سعيدا جدا بطريقة تطور فريقه توتنهام، وبالتالي فإن مسؤولي يوفنتوس، الذين لطالما أرادوا تعزيز مركز خط هجوم فريق "السيدة العجوز"، يفكرون جديا في خيار شرائه.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن تكلفة التعاقد مع كين، ستتراوح ما بين 120 و130 مليون يورو، كما سيتوجب على يوفنتوس تخصيص راتب للاعب الإنجليزي لن يقل عن 12 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح أن يوفنتوس يراقب الوضع، لكنه لم يدخل بعد في مفاوضات مع توتنهام لضم كين.

ولم يستبعد "كالشيو مركاتو" حاليا صعوبة إبرام الصفقة، قي ظل معاناة يوفنتوس من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتفشي وباء فيروس كورونا.

ويعد كين البالغ 26 عاما، من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، وشارك هذا الموسم في 20 مباراة في "البريمير ليغ"، سجل خلالها 11 هدفا.

المصدر: sports.ru