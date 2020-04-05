فتاة تفضح نجم مانشستر سيتي لخرقه قواعد الحجر الصحي في حفلة ماجنة

كشفت صحيفة "ذا صن" الأحد، إن الإنجليزي الدولي كايل ووكر، نجم دفاع مانشستر سيتي، انتهك قواعد العزل الصحي مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بدعوة فتاتي ليل لقضاء الليلة معه في المنزل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، إلى أن ووكر وأحد أصدقائه، استدعيا يوم الثلاثاء الماضي، فتاتي ليل، لقضاء الليلة معهما في شقته الفاخرة، واستمرت السهرة لأكثر من 3 ساعات، قبل أن تغادر الفتاتان المنزل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقامت لويز ماكنمارا البالغة 21 عاما بفضح نجم مانشستر وصديقه وكشف حقيقة ما جرى.

وأكدت ماكنمارا للصحيفة البريطانية أن وكيلها، المسؤول عن تنظيم المواعيد الخاصة بها، طالبها بالاستعداد لهذا الحفل رفقة لاعب كرة قدم شهير وصديقه، ولم تكن تعلم بعد بهوية اللاعب البالغ 29 عاما.

ووفقا للصحيفة فإن الفتاتين حصلتا على 2200 جنيه إسترليني أي مايعادل 2700 دولار مقابل قضاء السهرة مع كايل ووكر وصديقه.

Kyle Walker hosts sex party with two hookers before urging fans to 'stay home' during coronavirus lockdown https://t.co/t5IzpVQbnVpic.twitter.com/UofVISFzgj — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 4, 2020

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وظهر ووكر قبل يوم واحد في فيديو طالب فيه الجميع بالالتزام بالبقاء في منازلهم، للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقالت الفتاة التي قررت فضح المدافع الإنجليزي: "ما فعله كايل ووكر أمر غريب للغاية، إنه يدعونا لقضاء حفل في منزله، وفي اليوم السابق يطالب الجميع بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، إنه منافق ويهدد سلامة الناس بتصرفاته".

من جانبه، اعتذر ووكر عن الواقعة، وقال: "أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يفرض علي أن أكون قدوة للكثيرين، أريد الاعتذار لأسرتي وأصدقائي ونادي مانشستر سيتي والجماهير على ما جرى".

وأبدت إدارة مانشستر سيتي استياءها الشديد تجاه تصرفات ووكر، وأكدت في بيان أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: the sun