فضائح الفيفا.. وفاة الرئيس السابق لهندوراس

توفي أمس السبت عن 76 عاما، رئيس هندوراس السابق، رافايل كاييخاس، الذي حوكم في الولايات المتحدة في إطار فضيحة الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ 2015.

وتوفي كاييخاس، الذي ترأس البلد الصغير في أمريكا الوسطى، من 1990 حتى 1994، في أحد مستشفيات أتلانتا (ولاية جورجيا الأمريكية)، إثر نوبة قلبية، وذلك بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت نورما غابوريت دي كاييخاس، زوجة الرئيس السابق الراحل، في رسالة: "نشعر بحزن عميق بالإعلان أن زوجي، الوالد والجد العزيز، انتقل الى أحضان الرب".

⚡️ Fallece el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas

👉🌐 https://t.co/lD0WM4RSg1pic.twitter.com/58uBk4rJtP — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 4, 2020

وكان كاييخاس، الرئيس السابق لاتحاد هندوراس لكرة القدم والعضو السابق في لجنة التسويق والتلفزيون في "الفيفا"، من بين 40 مسؤولا رياضيا متورطين في فضيحة الفساد التي هزت الكرة العالمية منذ مايو 2015.

واتهم كاييخاس في الولايات المتحدة بتلقي رشى مقابل منح شركة "ميديا وورلد" التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها، الحقوق التلفزيونية والتجارية لمباريات هندوراس في تصفيات كأس العالم 2014، 2018، و2022.

وسلم نفسه للسلطات الأمريكية في أواخر 2015 وحوكم بتهمة رشى بقيمة 1.6 مليون دولار.

وبسبب المشاكل الصحية المتكررة الناجمة عن إصابته بسرطان الدم، تم تأجيل محاكمته في الولايات المتحدة عدة مرات، وكان من المفترض أن يصدر الحكم النهائي بحقه في الخامس من مايو المقبل.

المصدر: أ ف ب