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عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 8 آلاف والإصابات أكثر من 300 ألف

تشافي وزوجته يتبرعان بمبلغ ضخم لمستشفى في برشلونة (فيديو)

الرياضة

تشافي وزوجته يتبرعان بمبلغ ضخم لمستشفى في برشلونة (فيديو)
Globallookpress
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تبرع أسطورة برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز وزوجته نوريا كونيليرا بمليون يورو لمستشفى "كلينيك دي برشلونة"، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، وجه المركز الطبي كلمة شكر لتشافي وزوجته على الانضمام للحملة التي أطلقها المركز تحت عنوان "respuestacoronavirus" لجمع الأموال، لمواجهة الأزمة الحالية في ظل نقص المعدات والمستلزمات الطبية، ومساهمتهما في مكافحة جائحة كورونا.

وقال تشافي في مقطع فيديو ظهر فيه مع وزوجته على موقع "تويتر": "أنا ونوريا ندعم مكافحة فيروس كورونا المستجد في مستشفى كلينيك دي برشلونة".

وأضاف: "بفضل المساهمات التي يتلقاها المستشفى سنتمكن من الحصول على معدات للكوادر والمرضى. انضم إلى "respuestacoronavirus#" وأدخل على موقع المستشفى وقدم مساهمتك. معا سنمضي قدما".

ويتسابق نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، على مساندة بلدانهم من أجل مجابهة فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف الحياة الرياضية وأدى للكثير من الإصابات وحالات الوفاة.

المصدر: وكالات

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