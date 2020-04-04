فريق إنجليزي يخطط لضم ثنائي ريال مدريد دفعة واحدة

يتطلع نادي إيفرتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ثنائي ريال مدريد، الكولومبي خاميس رودريغيز، والويلزي غاريث بيل، هما أبرز المرشحين للانضمام للنادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، يطالب بضم النجمين، لأنه يعرفهما جيدا، حيث سبق له وأن دربهما خلال فترة إشرافه على نادي ريال مدريد بين العامين 2013 و2015.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي يدرك أن مهمة التعاقد مع بيل وخاميس لن تكون هينة، لكنه يعتقد بأنه سيكون قادرا على إقناعهما بالانضمام إلى فريقه.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد بعد موسمين، فيما سيصبح خاميس لاعبا حرا بحلول صيف عام 2021.

وشارك بيل مع ريال مدريد هذا الموسم في 14 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين، فيما أحرز خاميس هدفا واحدا في 7 مباريات.

المصدر: sports.ru