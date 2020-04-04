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الاتحاد الإسباني يدرس طريقة جديدة لإنهاء الدوري المحلي

الرياضة

الاتحاد الإسباني يدرس طريقة جديدة لإنهاء الدوري المحلي
AFP OSCAR DEL POZO
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أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أن خيار إنهاء الدوري المحلي، من خلال نظام "الدوري الرباعي"، تجري دراسته في الوقت الحالي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال روبياليس في تصريحات لشبكة "Fox Sports": "ندرس إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإسباني، من خلال نظام الدوري الرباعي".

وتابع: "عودة منافسات كرة القدم مرتبطة بضمان الصحة والسلامة، سواء للاعبين أو الجماهير".

واختتم قائلا: "الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، لم يقرر بعد إلغاء المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي، ولكنها ستستكمل في حال إنهاء المسابقات المحلية".

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وبعد انقضاء 27 جولة من منافسات الدوري الإسباني، ينفرد برشلونة، حامل اللقب، بالصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في وقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، ولم يتحدد حتى الآن موعد استئنافها من جديد.

المصدر: وكالات

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