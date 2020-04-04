قرار استثنائي بزيادة أعمار اللاعبين في أولمبياد طوكيو

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحق لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عاما، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

ولكن الاتحاد الدولي، قال في بيان أمس الجمعة، إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997 مثلما كان مخططا في البداية.

Age limit could be raised for Olympic football tournament https://t.co/Rq6xwbi8t4pic.twitter.com/ofpj8yonLk — Reuters Sports (@ReutersSports) April 3, 2020

وهذا معناه فعليا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا.

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ولا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.

ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات.

وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي، على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل بدلا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز