رسميا.. الاتحاد الفرنسي يستبعد إلغاء الدوري المحلي

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن فكرة إلغاء الموسم الرياضي الحالي غير واردة، وأن الفعاليات ستستكمل بعد التنسيق مع السلطات المعنية لأخذ الاحتياطات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان نشره على موقعه أمس الجمعة، إن احتمالات استكمال الموسم واردة، لكن من السابق لأوانه تحديد موعد معين، لحين الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفرنسية، بعد انتهاء التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الفرنسي، قد يضطر لاستكمال جزئي للموسم، مع إلغاء بعض المسابقات الأخرى، وهو ما ستحدده معايير مختلفة، مثل موعد استئناف النشاط، والفترة التي يحتاجها كل فريق لتجهيز لاعبيه بدنيا.

واعتبر اتحاد الكرة الفرنسي أن خيار "الموسم الأبيض"، لن يكون منطقيا في حال عدم استكمال المنافسات.

وبذلك، بات الاتحاد الفرنسي أول اتحاد في الدوريات الخمسة الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا)، يستبعد رسميا خيار "الموسم الأبيض".

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة على مارسيليا، الوصيف، الذي لعب مباراة أكثر.

المصدر: وكالات