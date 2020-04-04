عراب بطولة العالم للفورمولا 1 السابق ينتظر مولودا جديدا وهو بعمر الـ89

سيصبح العراب السابق لبطولة العالم للفورمولا 1 البريطاني، بيرني إكليستون، البالغ 89 عاما، أبا مرة أخرى، من زوجته التي تبلغ نصف عمره، بحسب ما قال لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وينتظر إكليستون، الذي أحدث ثورة تجارية في عالم الـ"فورمولا وان" بين 1978 و2017 قبل شرائها من مجموعة "ليبرتي ميديا" الأمريكية، ينتظر طفلا من زوجته البرازيلية، فابيانا فلوزي، يضاف إلى ثلاث بنات بالغات من زيجتين سابقتين.

وقال إكليستون يوم الجمعة للصحيفة من منزله الزوجي في البرازيل: "لا يوجد شيئ غير عادي هنا؟ لم يكن لدي عمل لفترة، لذا كان لدي وقت طويل للتدرب".

وتابع: "لا أرى أي فارق بين عمر 89 أو 29".

Formula 1 Mogul Bernie Ecclestone, 89, and Wife, 44, Expecting First Child Together, a Son https://t.co/JTZup4joOO — People (@people) April 3, 2020

وقال إكليستون إن فرحه كبرى تغمر زوجته البالغة 44 عاما، "نعم، هي متحمسة، لا نعرف سبب كل هذه الضجة!".

مضيفا: "أنا سعيد جدا وسعيد حقا لزوجتي، كانت تتطلع لهذا الأمر منذ عدة سنوات، لذا أنا سعيد أن يكون معها شخص بعد رحيلي".

وقال إكليستون إن بناته عبرن عن سعادتهن لهذا النبأ، وهو يأمل في أن يكون العمر قد حسن مهارته في تربية الأطفال.

المصدر: "أ ف ب"