المقاتلة الأمريكية بيج تنشر صورا جديدة خادشة للحياء

لم تأبه الأمريكية بيج فانزينت لاعبة الفنون القتالية المختلطة (UFC) بالانتقادات التي واجهتها وبغضب متابعيها بنشرها صورة خادشة للحياء عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وقامت بيج بنشر عدة صور جديدة خادشة للحياة على حسابها عبر تطبيق "إنستغرام"، وذلك بالرغم من الانتقادات التي تلقتها بعد نشرها صورة مع زوجها أوستن فانزانت مقاتل الفنون القتالية المختلطة أيضا، وهما يتدربان في صالة رياضية عاريين.

يبدو أن بيج تمر بأوقات صعبة وتعاني من الملل في الحجر الصحي نتيجة جائحة كورونا.

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وتبلغ بيج فانزينت من العمر 26 عاما، وحققت 8 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في فئة وزن الذبابة، مقابل أربع هزائم.

المصدر: وكالات