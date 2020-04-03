غريزمان يقف إلى جانب جيرو في خلافه ضد بنزيما

ساند الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، زميله أوليفيه جيرو في "الحرب الكلامية" الدائرة بينه وبين مواطنهما كريم بنزيما الذي سخر من مهاجم تشيلسي، وشبهه بسيارة "الكارتنج" البطيئة.

وكتب غريزمان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يحترم جيرو كثيرا ويقدره كلاعب مهم، لأنه ساعد منتخب فرنسا على الفوز بكأس العالم عام 2018.

وسخر بنزيما من جيرو، خلال رده على أحد متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام"، وشبهه بـ"سيارة كارتينج"، بينما شبه نفسه بـ"سيارة فورمولا 1".

ورد جيرو على سخرية بنزيما، بأنه "سيارة كارتينج، لكنه فائز بكأس العالم".

يذكر أنه تم استبعاد كريم بنزيما من المشاركة مع منتخب فرنسا تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب، على خلفية اتهامه بابتزاز زميله السابق في صفوف منتخب "الديوك" ماثيو فالبوينا.

المصدر: وكالات