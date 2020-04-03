شاهد.. لاعب شاب يقارن هدفه من منتصف الملعب بهدف بيكهام الخيالي في 1996

دعا لاعب خط وسط فريق دينامو موسكو للشباب، الروسي أرتيوم بيكاريف متابعيه لمقارنة هدفه من منتصف الملعب مع أحد أفضل أهداف قائد إنجلترا السابق النجم ديفيد بيكهام.

ونشر اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عاما مقطع فيديو لهدفه في مرمى فريق لوكوموتيف موسكو للشباب، وأيضا لهدف ديفيد بيكهام الذي سجله وهو في سن 21 عاما لفريقه مانشستر يونايتد في مرمى فريق ويمبلدون، يوم 17 أغسطس 1996.

يذكر أن ديفيد بيكهام وضع حدا لمسيرته الحافلة بالانتصارات، في عام 2013 ، وهو الآن يمتلك نادي إنتر ميامي، الذي ظهر لأول مرة هذا الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

المصدر: وكالات