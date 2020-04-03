نارا زوجة إيكاردي تتلقى خبرا محبطا من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي تلقت خبرا صادما بعد جلسة مع المدير الرياضي للنادي الباريسي.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن باريس سان جيرمان أعلن انسحابه من صفقة تحويل إعارة إيكاردي إلى شراء نهائي مقابل 70 مليون يورو.

وغادر إيكاردي فريق إنتر ميلان وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، مع وضع بند تفعيل الشراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن واندا نارا حرصت على فتح مفاوضات مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الذي أبلغها بالقرار النهائي للنادي الفرنسي.

وأوضحت "لاغازيتا ديللو سبورت" أن مستقبل إيكاردي يبدو صعبا إذا قرر العودة إلى إنتر ميلان، بسبب الظروف التي غادر بها النادي عقب موسم مضطرب مع الإدارة والجماهير، لا سيما وأن الفريق تعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إضافة إلى وجود المهاجم الأرجنتيني المتألق لاوتارو مارتينيز.

ولكن لدى إيكاردي خيارات أخرى، في ضوء اهتمام العديد من الأندية في الحصول على خدماته خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الثنائي الإيطالي يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى ريال مدريد، الذي يرغب في تدعيم هجومه.

المصدر: وكالات